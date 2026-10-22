Марија Шерифовиќ на Бали извади паштета од Србија, па почна да мачка во ресторан

Марија Шерифовиќ веќе некое време со синот Марио, пријателката Јована и останатите пријатели ужива на Бали, која стана нејзината нова омилена дестинација.

Сега се појави една снимка на која се гледа Марија и тоа додека јаде позната паштета во еден ресторан на Бали, која ја понела со себе од Србија.

– А што прави сега оваа? – ја праша пријателката, а Марија ѝ одговори:

– Ништо друже, јас јадам паштета– рече Марија, по што сите „пукнаа“ од смеење.

Како што објасни, јадењата од Бали веќе ѝ досадиле, поради што од „штекот“ ја извадила паштетата која ја понела од Србија.

– Мене ми досади наси горен, писан горен, друже, значи, види вака, паштета оди и домат. Дотука ми дојде од сè, е така, а вие јадете го ова, јас повеќе не – рече Марија.

Срцето на Марија Шерифовиќ го освои Бали, каде што реши за себе да купи недвижност. Марија во повеќе наврати беше на Бали, а ова место за неа е одмор за душата и телото. Марија Шерифовиќ ги разгледуваше своите опции кога е во прашање купувањето куќа, а една особено ѝ го привлече вниманието.

– Марија реши да си купи куќа на Бали. Таму недвижностите не се скапи, како што многумина мислат. Бидејќи таа го посетува ова остров неколкупати годишно, бидејќи таму го најде својот внатрешен мир, сфати дека најисплатливо е да купи недвижност. Повеќе нема да дава големи суми пари за сместување, а секогаш ќе има каде да отиде и целосно да се опушти. Нејзината блиска пријателка Јована, како и мајка ѝ Верица, целосно ја поддржаа во таа идеја – вели извор близок до пејачката и додава:

– На Марија особено ѝ се допадна една куќа во изградба. Целиот тој комплекс сè уште се гради, а вселувањето е планирано за август оваа година – вели изворот, кој и опиша како изгледа таа куќа.

– Куќата има 111 квадрати станбена површина, додека земјиштето се протега на 195 м2. Во прашање е нов премиум клубски комплекс од вили и апартмани на Бали. Куќата се наоѓа на локација со најдобар поглед на Улувату. Парцелата има 2,5 хектари. Сè е како на филм.

– Во непосредна близина е до океанските карпи, опкружена е со шума од дрвја на манго, а тука е и познатиот ризорт. На пет минути од куќата е и плажата, а во рамките на тој комплекс се наоѓаат и три отворени базени, ресторани, барови, сала за фитнес, спа центар… На располагање ќе им бидат и продавници, па дури и хелиодром. Еден дел е посветен и на децата, а детската зона е нешто невидено. Кога го виде тоа, знаеше дека ова е како создадено за нејзиниот син Марио – заклучува изворот.

фото:Instagram printscreen/serifovic