„Макфест 2026“ ќе понуди 27 нови песни и настап на познати музички имиња: Еве кој ќе настапи на двете фестивалски вечери!

Штип повторно ги отвора вратите за најголемите љубители на македонската забавна музика! На 30 и 31 октомври, сцената на Центарот за култура „Ацо Шопов“ ќе биде во знакот на 41. издание на „Макфест“, фестивалот кој со децении создава музички приказни, открива таленти и лансира песни што потоа продолжуваат да живеат меѓу публиката.

Годинава на фестивалската сцена ќе бидат претставени 27 нови композиции, а меѓу изведувачите има и добро познати естрадни имиња и музичари кои допрва го освојуваат своето место под македонското музичко небо. Две вечери, различни музички стилови и една голема цел – да се роди нов хит што ќе се врти на радиостаниците и ќе се пее долго по завршувањето на фестивалот.

За оние што нема да можат да бидат во Штип, добра вест е што двете фестивалски вечери ќе се емитуваат и на програмата на Македонската радио-телевизија.

Првата вечер: Нови гласови и музички изненадувања

На 30 октомври, фестивалската приказна ќе ја отворат Анастасија Спасевска, Драгана Јовановска, Девана, Кали и Гоки, Санела Шукриевска, Ненад Вржалски, „Три пати на ден“, Дорис Ди, „Арте-Факт“, Ана Цамбулева, Доно, Тамара Грујеска, Теа Златева, Марија Наумоска и Елена Наумова.

Првата вечер носи вистинска музичка мешавина, со нови песни и интерпретации што ќе треба да го привлечат вниманието на публиката уште од првото слушање. За едни, „Макфест“ е можност повторно да се претстават пред фестивалската публика, а за други – шанса да направат чекор напред и да остават свој белег на домашната музичка сцена.

Кој ќе ја освои публиката, а чиј рефрен ќе продолжи да се слуша и по фестивалските вечери? Одговорот ќе го дадат песните и, секако, слушателите.

Втората вечер: Познати естрадни имиња со нови музички адути

Втората фестивалска вечер, на 31 октомври, носи уште една атрактивна музичка листа. На сцената ќе настапат Огнен Здравковски, Врчак и Симона Поповска, Елвир Мекиќ, Јован Јованов и Тони Зен, Ристо Самарџиев, Агни Авшар, Наташа Малинкова, Викторија Лоба, Теа Трајковска, Давид Темелков, Марија Спасовска и Марија Данева.

Меѓу овие имиња има изведувачи кои со години се присутни на домашната музичка сцена и зад себе имаат препознатливи песни и хитови. Викторија Лоба, Ристо Самарџиев, Елвир Мекиќ, Врчак и Тони Зен се само дел од музичарите од кои публиката ќе очекува интересни нови остварувања.

Токму затоа, втората вечер ветува дополнително внимание – особено кај оние што со нетрпение очекуваат да слушнат како звучат омилените изведувачи со нов материјал.

Кој стои зад новите песни?

Покрај изведувачите, голема улога во фестивалската приказна имаат и авторите кои ги создаваат мелодиите, текстовите и аранжманите. Меѓу имињата што стојат зад годинашните композиции се Ристо Самарџиев, Хари Котларовски, Огнен Неделковски, Лазар Цветковски, Раде Врчаковски – Врчак, Александар Масевски, Кристијан Габроски, Иван Јованов, Роберт Билбилов, Андријана Јаневска, Давор Јордановски, Елвир Мекиќ, Димитар Андоновски, Јован Јованов и други.

Уметничкиот директор Роберт Саздов најавува разновиден музички избор – од песни со класичен шлагерски призвук, преку современ поп-израз, па сè до композиции со рок-енергија.

Идејата е фестивалот да понуди песни со различен карактер, кои нема да останат само дел од двете фестивалски вечери, туку ќе продолжат да живеат преку радиото и публиката.

Осум месеци подготовки и нов изглед на сцената

Зад фестивалскиот спектакл стојат повеќе од осум месеци подготовки. Според оперативниот координатор Александар Арсовски, организациските активности се завршени, а започнува монтажата на сценографијата.

Најавени се и промени во визуелниот изглед на сцената, со цел годинашното издание да донесе поинакво фестивалско доживување.

Но „Макфест“ не е само сцена, светла и нови песни. Тој е дел од музичката традиција и културниот идентитет на Штип, град кој во овие денови повторно се подготвува да ги пречека музичарите, гостите и љубителите на забавната музика.

Се работи и на хортикултурното уредување на просторот околу препознатливата Макфестовска фонтана, која со години е поврзана со фестивалскиот дух на градот.

Ќе се роди ли нов македонски хит?

Со своето 41. издание, „Макфест“ продолжува да ја негува традицијата на создавање оригинална македонска музика, да им дава шанса на новите таленти и да ги спојува различните генерации изведувачи.

А најголемото прашање останува исто: која од годинашните 27 песни ќе успее да се издвои и да стане хит што ќе се пее со години?

Одговорот пристигнува на 30 и 31 октомври. Штип повторно ќе живее во ритамот на музиката, а фестивалската сцена ќе биде местото каде што новите песни ќе го започнат својот пат до публиката.