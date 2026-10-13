„Мајка ми крадеше месо, немавме ниту за леб“: Пејачката проговори за тешкото детство, деталите го кинат срцето

Пејачката Едита Арадиновиќ отворено зборуваше за тешкото растење во сиромаштија, разводот на родителите, болеста на нејзината мајка Флорија и семејната трагедија што засекогаш ја променила.

Зад енергијата и самодовербата по кои е позната денес, се крие детство обележано со борба за опстанок и прерано созревање. Уште на 17 години морала да почне да заработува за да му помогне на своето семејство.

Едита ја опиша својата мајка како исклучително храбра жена, која во најтешките животни околности правела сè за нејзините деца да не бидат гладни. Таа се присетила на периодот кога немале пари ниту за основните животни намирници.

„Имаше моменти кога немавме ниту за леб, но мајка ми секогаш гледаше како да се снајде, на некој начин. Ќе украдеше 200 грама месо. Сешто се случуваше. Мајка си е мајка. Тоа е животот, три деца. Не се сеќавам точно на сите детали. Стануваше збор за месо, за храна. Бев мала и едноставно не ја почувствував сиромаштијата бидејќи таа се бореше“, раскажа пејачката.

Покрај сиромаштијата, семејството го погоди и тежок здравствен удар кога мајката на Едита се разболела од рак на дојката, токму во периодот кога пејачката почнувала посериозно да ја гради својата музичка кариера.

Присетувајќи се на исклучително тешкиот период, кога мајка ѝ примала хемотерапија, Едита истакна колку ѝ било тешко да настапува додека животот на нејзината мајка бил во опасност.

„Се поставуваше прашањето дали мајка ми ќе преживее“, откри таа.

Нејзината мајка успеала да ја победи тешката болест, а пејачката нагласува дека и денес зборува за неа со огромно восхитување и благодарност.

„Моето детство заврши на 17 години“, раскажала таа своевремено во потресна исповед за „Hype“.

Нејзиното растење дополнително го одбележала и трагичната загуба на брат ѝ, кој имал Даунов синдром и починал кога Едита имала само 11 години. Пејачката открила дека нејзината мајка никогаш целосно не закрепнала од оваа болна загуба.

Поради сите семејни околности, Едита морала многу рано да созрее и да преземе одговорност. На 17 години почнала сама да заработува и да придонесува во семејниот буџет, додека нејзините врсници во тој период безгрижно излегувале и патувале.

Сите овие искуства ја научиле да се бори низ животот и да презема одговорност уште од најрана возраст.

foto: printscreen/instgaram/editaaradinovic