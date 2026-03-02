Лепа Лукиќ вознемирена за состојбата на Зорица Брунцлик: „Моето сонце…“

Лепа Лукиќ откри дека стапила во контакт со колешката Зорица Брунцлик, која неодамна беше оперирана.

Како што откри, Зорица и се јавила кога Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш ѝ рекол дека Лепа е многу загрижена и потресена.

– Ме повика. Оперирана е и сега ја напушта болницата. Се чувствува добро, излезе од шок-собата. Сега е на домашно лекување.

Кога го слушна нејзиниот глас, Лепа беше доста емотивна

– Се грижам за неа, па ме контактираше. Кога ме повика, го препознав гласот и реков: „Моето сонце…“ – рече Лепа за „Право лице естрада“.

Весна Змијанац зборуваше за здравјето на Зорица сега, која низ солзи изрази надеж за чудо што ќе ја врати пејачката во здравје.

– Не знам како е, не можам ни многу да прашам. Од срце ѝ посакувам добро здравје. Почнав да плачам бидејќи знаев и пред тоа дека е болна. Многу ја сакам Зорка и нејзините песни и многу ми е жал што е болна. Можеби има некое чудо што ќе го излечи и ќе оздрави. Остави многу добри песни и е одлична пејачка. Дури подоцна ќе ги почувствуваме последиците од ова, се распаѓаме и не ми се допаѓа. Тоа е сериозна здравствена состојба – рекла Весна, откривајќи дека го контактирала сопругот на Зорица, Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, кој бил со неа за време на итната операција:

– Разговарав со Кемиш и тој ми рече дека е оперирана и дека ќе видат дали нешто ќе се подобри. Не прашав понатаму, ниту сега го правам тоа. Чекам да ми кажат дека е подобро – заклучи таа во подкастот Боки 13.

фото:Instagram printscreen/lepa_lukic_official/zoricabrunclik_official