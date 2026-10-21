Јована Јеремиќ позираше во црно бикини и ги покажа облините: „Бомба“ – партнерот веднаш ѝ остави срце

Водителката Јована Јеремиќ позираше во црно едноделно бикини и ги покажа облините, а нејзината објава веднаш предизвика лавина коментари.

Јована Јеремиќ редовно тренира, се храни здраво, а како резултат на таквиот начин на живот го покажа своето мускулесто тело во костим за капење.

Јована неодамна стави и силикони во градите, кои едвај ѝ се собираа во костимот за капење. Таа го намачка телото со масло и уживаше во сончањето на терасата.

Очекувано, на фотографијата веднаш реагираше и нејзиниот партнер Милош Стојановиќ Тигар, кој ѝ остави срце на својата избраничка.

Набргу почнаа да се нижат коментарите под фотографијата на Јована Јеремиќ: „Бомба“, „Премногу згодна“…

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Да потсетиме, водителката неодамна зборуваше за нивната љубов.

– Тој го обожава тоа. Токму во тоа и се вљуби. Милош обожава жени кои се егоцентрични и ги сака жените кои се свои, успешни, кои постигнале големи работи во животот. Милош се ожени со најсилната жена. Тоа не може секој да го направи. Тоа што го направи тој, не го направил никој. Јас навистина немам конкуренција ниту во минатото ниту во сегашноста. Не гледам никој што е толку комплетна личност како мене.

И тоа не е мојата самодоверба, Јована Јеремиќ, како што велат „Дневна доза самодоверба“. Јас сум комплетен пакет. Хиперинтелектуалка, жена-шоумен. Како што би рекол нашиот народ, и грешница и светица во исто време, и добра душа и вештерка во исто време, жена која може без проблем да изведе стриптиз. Мајка ми ме родила за сè – изјави таа тогаш за „Блиц“.

foto: printscreen/instagram/jeremicjovana