Јована Јеремиќ на ролери во смела комбинација: Длабокото деколте во прв план

ТВ-водителката Јована Јеремиќ сподели видео на својот профил на Инстаграм на кое се гледа како вози ролери во маичка од тантела.

Јована повторно го привлече вниманието на јавноста со својот заводлив изглед и најновата објава на социјалните мрежи.

Водителката уживаше во возењето ролери, цело време со насмевка на лицето додека се движеше и слушаше музика.

За таа пригода, таа избра црна маичка од тантела што ги истакнуваше нејзините неодамна вградени импланти во градите, кројот беше прилично смел, па во одредени моменти изгледаше како нејзиното бујно деколте да може да „прелее“ надвор.

На Јована очигледно не ѝ беше грижа за тоа, наместо тоа, таа максимално уживаше во денот и во музиката што ја слушаше.

Јована редовно ги почестува своите следбеници со привлечни фотографии – во бикини, со длабоки деколтеа, во мини-здолништа… Но, денес веројатно навистина ја разгоре фантазијата на своите фанови со снимка на која носи длабоко деколте.

foto: printscreen/instgaram/jovanajeremic