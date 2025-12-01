Јелена Карлеуша упати јавно извинување кое никој не го очекуваше: „Се каам поради тие зборови“

Во музичкото натпреварување „Пинк Ѕвезди“ често е турбулентно, а жирито влегува во вербални конфликти бидејќи не можат да се согласат за евалуацијата на кандидатите.

Неодамна, еден од натпреварувачите изведе емотивна песна од Синан Сакиќ.

На Јелена Карлеуша ѝ се допадна неговиот настап, па му испрати низа комплименти, а потоа јавно откри дека се кае за зборовите што им ги испрати на Шериф Коњевиќ и Синан Сакиќ.

– Ти беше фантастичен за мене, бомба во двете песни. Вики претходно спомна дека пораснала со Јужен ветер. Направив многу грешки во другиот натпревар, каде што, за да бидам интересна… – почна Јелена.

– Кажав секакви работи за Синан за да бидам интересна, и секако дека грешев. Бев на лет, седев во авионот и Синан Сакиќ ми пријде и ми рече: „Зошто ме навредуваш така“, јас реков: „Јас? Никогаш во мојот живот, тоа никогаш не ми се случило“. Истото ми се случи и со Шериф Коњевиќ, реков дека тоа е џиберска музика, многу се покајав за тие зборови. Реков секакви работи, но сега се извинувам. Сè што пеат е балкански ген и она што ние во овој регион го сакаме најмногу – рече Карлеуша.

фото:Instagram printscreen/mega.zvezda.jk