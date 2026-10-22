Ја официјализираа врската: Карлеуша јавно се бакнуваше со новиот дечко, кој е 25 години помлад од неа (видео)

Пејачката Јелена Карлеуша реши да ја официјализира врската со 25 години помладиот маж, Александар Шево.

Долго време се шпекулираше за нивната блискост, а Карлеуша вечерва, на промоцијата на новиот албум на Сека Алексиќ, реши да ги потврди медиумските нагаѓања.

Тие двајца заедно, рака под рака, се појавиja во еден клуб, каде што се одржа промоцијата на Сека, а потоа се опуштија со по некоја чашка пијалак.

Папарацо на телеграф, ги снимал додека интимно разговарале и уживале во музиката, а во еден момент размениле и страстен бакнеж во уста. И двајцата забележале дека камерата ги снима, но тоа не ги спречило да разменуваат нежности пред сите.

Јелена не ја симнувала насмевката од лицето, исто како и Шево, а сето тоа можете да го погледнете на видеото во продолжение…

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foto: printscreen/instagram/mega.zvezda.jk