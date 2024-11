Изгледот на Ариана Гранде предмет на критики до недоглед: „Буквално коски и кожа, се надеваме дека си добро!“ (видео)

Јавното појавување на Аријана Гранде ги загрижи обожавателите, па и оние кои не гледаат добро во нејзиниот изглед, односно изразено слабата фигура.

Таа на премиерата се појави во фустан со длабоко деколте, a нејзиниот изглед предизвика бројни коментари на социјалните мрежи.

„Таа е буквално коска и кожа“, „Ариана загрижени сме за тебе“, „Само се надевам дека си добро“, „Нејзиниот изглед навистина ме загрижува“, „Неопходно е да ѝ се помогне на оваа жена“, беа дел од коментарите на социјалните мрежи.

Неименуван извор за американските медиуми изјави дека Ариана честопати е под стрес и заборава да јаде, и кажа дека луѓето треба да размислат околу своите коментари.

Ariana Grande gets shy as the crowd cheers at the Wicked premiere. pic.twitter.com/kzNCyJ8yK3

— Ariana World HQ ☀️ (@ArianaWorldHQ) November 12, 2024