Импресивно Музичко Шоу со неповторливите QUEEN SENSATION

По успешните 120 концерти во Гермaнија, Швајцарија, Австрија, големата турнеја во Кина и претстојниот концерт во Загреб, QUEEN SENSATION повторно за Македонската публика во Скопје по целосно распродадениот минатогодишен концерт во салата на Македонската Филхармонија!

Датумот е закажан за 13-ти декември во Македонската филхрармонија од 20 часот, а концертот е во организација на МГ мјузик продикција.

We Will Rock You, Show Must Go On, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, I Want it All…

Бидете дел од ова импресивнo музичкo шоу на единствениот концерт годинава!

Овој музички спектакл едноставно предничи и не се пропушта!