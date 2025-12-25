Хороскоп за четврток, 25 декември 2025 година година

ОВЕН

ЉУБОВ: Вашето движење меѓу луѓето ќе биде поинтензивно. Така ќе имате можности за сретнување и запознавање нови луѓе. Комуникацијата со личности од спротивен пол ќе биде квалитетна, а вие шармантни. Тие кои се во врска ќе бидат поотворени еден кон друг.

РАБОТА: На работното место се случуваат различни работи, а работите се завршуваат потешко. Тоа е нешто што ве загрижува, па на работата ќе се предадете целосно и без задржување. Јасно е дека ќе успеете да ја завршите, а и резултатите нема да изостанат.

СОВЕТ: Обновете некое старо хоби.

ЉУБОВ: Во првата половина од неделата ќе немате голем успех на љубовното поле, но како што ќе поминува времето, кон средината на неделата некои препреки ќе исчезнат. Од друга страна ќе се појават предизвикувачки ситуации кога ќе бидете во ситуација да реагирате на провокации. Но немојте.

РАБОТА: Сте ги оствариле целите подобро од очекуваното и сега чувствувате потреба за одмор. Кој може нека патува. Тој што сè уште работи најверојатно ќе ја заврши работата до средината на неделата.

СОВЕТ: Потребен ви е сон

БЛИЗНАЦИ

ЉУБОВ: Се наоѓате во фаза на богат семеен живот. Скоро нема да има значајни случувања во кои нема да биде вклучено и вашето семејство. Кај некои тоа ќе биде семејството од кое потекнуваат. Се зависи од тоа што сакате.

РАБОТА: Може да се најдете во ситуација нешто да жртвувате или борбите за ангажман да бидат толку големи што не знаете дали се исплатливи. Преиспитајте ги своите критериуми и цели. Се зависи од тоа што сакате.

СОВЕТ: Занимавајте се со спорт

РАК

ЉУБОВ: Ќе бидете активни во барање на својата сродна душа, ако сè уште сте сами. Нема да ви биде тешко да отидете на крајот од светот за да го најдете тоа што сте го барале. Тие кои се во врска ќе ја изненадат саканата личност со многу активности и динамика.

РАБОТА: Во работата малку ќе се надмудрувате и натпреварувате. До израз ќе дојде вашиот борбен дух. Моментално со авторитетите не сте во најдобри односи, па внимавајте како соработувате со нив. Не инсистирајте на своите идеи бидејќи сè уште не е време некои од нив да се остварат. Издржете.

СОВЕТ: Одете во теретана.

ЛАВ

ЉУБОВ: Најверојатно ќе имате некои барања од некоја личност. Таа нема да ве разбере, но не се обидувајте да објасните како се чувствувате. Сепак ова е минлива фаза. Бидете мирни и најдете начин да се адаптирате.

РАБОТА: Привилегиите на кои сте се надевале ќе бидат блиску, но вие нема да бидете во најдобра форма за да ги искористите. Сепак држете се за поставените цели.

СОВЕТ: Бидете тоа што сте.

ДЕВИЦА

ЉУБОВ: Во вашите лични односи ќе владее лежерноста. Многу парови ќе уживаат без притисок некаде да излезат или нешто да докажат, ќе има и такви кои ќе склони на повлекување и скривање емоции, а тука има и малку провокации.

РАБОТА: Препреките кои ги гледате објективно се помали отколку што изгледаат. Ќе ги преминете со својата фантазија и способноста за адаптирање. Ќе ја покажете својата креативна црта.

СОВЕТ: Имате доволно сила за се што треба.

ВАГА

ЉУБОВ: Ќе се чувствувате прилично безбедни во вашата врска. Ќе бидете подготвени за разни лудории, па дури и за ризици, бидејќи знаете дека најблискиот ве сака најмногу на светот. Дури и ако се згрешите, ќе ви биде простено.

РАБОТА: Само сетете се колку сте постигнале во минатото, а најмногу од сè да се мотивирате за иднината. Кога ќе ви понудат нешто големо, а вие се сомневате дека ова не е можно или вие не можете да го направите тоа, самите си го затворате патот. Имајте поголема доверба во другите.

ЗДРАВЈЕ И СОВЕТ: Не се надмудрувајте.

СКОРПИЈА

ЉУБОВ: Повеќе ќе размислувате за љубовта, отколку што ќе љубите. Некои повторно ќе го почувствуваат искушението на тајната љубовна врска. Ќе има и други кои ќе ве поканат во вашата компанија, но нема да бидете сигурни за нивниот мотив. Не мора секогаш да знаете сè однапред.

РАБОТА: Ќе соработувате со сите околу вас и тоа многу ефикасно. Многу очи ќе бидат вперени на вас и ќе се очекува од вас. Некои ќе повлечат потези кои ќе имаат влијание врз сè што правите, а тоа ќе го направат повеќе од успешно. Поминувате одредени трансформации.

ЗДРАВЈЕ И СОВЕТ: Хуморот ги победува грижите.

СТРЕЛЕЦ

ЉУБОВ: Чесниот совет на добри луѓе ќе ви помогне да го надминете овој малку досаден љубовен период. Многумина ќе излезат со практична книга каде ќе најдат многу корисни насоки за нивниот приватен живот. Тие ќе ги применуваат подоцна кога се со некого.

РАБОТА: Веројатно ќе биде голема материјална добивка што ќе те зајакне и ќе те охрабри да продолжиш да работиш. Вие ги цените туѓите напори, но она што го постигнавте овој пат ќе се смета прво и основно со вашата заслуга. Сепак, пронајдете начини за наградување на другите околу вас.

ЗДРАВЈЕ И СОВЕТ: Не е злато се што свети.

ЈАРЕЦ

ЉУБОВ: Некои можеби ќе го доживеат искушението на еротска љубовна врска или наклонетост кон некој што ќе се крие затоа што ги одредуваат правилата на однесување. Во секој случај, тоа не е типично за вас. Моралните сомнежи ќе го следат овој вид на ситуацијата цел ден.

РАБОТА: Пред вас е отворен пат за развој на професионален план. Некои ќе го покажат ова како подобра врска и соработка со луѓе во професијата или со странци. Ќе ги има и оние кои ќе патуваат поради работата.

ЗДРАВЈЕ И СОВЕТ: Чувајте ја енергијата.

ВОДОЛИЈА

ЉУБОВ: Пред вас се добри денови, но не и големи љубовни можности. Искористете ги за да ја зајакнете довербата помеѓу вас и партнерот. Исто така е потребно да ја зајакнете самоконтролата затоа што понекогаш ќе реагирате како што не ви доликува. Размислете за се.

РАБОТА: Ви следи поддршка од другите за она што го работите, но со тоа исто така ќе треба малку да се направите важни. Нема потреба за тоа. Подобро само работете, а покасно оставете им простор на другите да ве пофалат. На тој начин ќе биде пореално.

ЗДРАВЈЕ И СОВЕТ: Уживајте во спортот и животот.

РИБИ

ЉУБОВ: Овие денови ќе ве следат прекрасни љубовно можности. Искористете го тоа да уживате или изразете љубов некому. Некои повремено ќе го почувствуваат недостатокот на атракции, па ќе им се допаднат и настаните кои немаат вистинска основа. Ако ви е здодевно, помогнете му на некого.

РАБОТА: Многу работи завршуваат. Се подготвувате за попис или за затворање на деловна фаза. Исто така, ќе има и оние кои сигурно ќе одат на одмор. Некои трети ќе работат од дома и ќе бидат повеќе значајни отколку да работат во компанијата.

ЗДРАВЈЕ И СОВЕТ: Најдете секој ден мир од пет минути само за себе.

Извор: Netpres

Foto: Freepik