Ѓоле Ѓогани се огласи по веста за разводот по 20 години брак

Танчерот Ѓоле ​​Ѓогани се огласи пред медиумите по веста дека наводно се разведува од сопругата Весна Ѓогани.

Како што објавија локалните медиуми, Ѓоле ​​и Весна го завршија својот брак по 20 години.

Сепак, Ѓоле ​​категорично ги негира овие обвинувања.

Прв пат слушам за тоа, не знам каква глупост е тоа. Токму слетавме во Белград. Бевме во Мадрид за викендот. Долго време го планиравме, но не можевме да го завршиме поради времето. Не работевме овој викенд, па ја искористивме можноста да патуваме и да се забавуваме – рече Ѓоле.

Потоа тој нагласи дека нема никакви проблеми во нивната врска.

– Сè е во ред во нашата врска. Сега одиме на ручек со децата, немаме никакви проблеми во бракот, а камоли да сум се иселил од станот. Сè е во ред – изјави танчерот за Блиц.

фото: print screen/Instagram/djoganivesna