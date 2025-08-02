Гавазова со порака до сите лицемери: „Овој пат слушајте повнимателно!“

За фолк -пејачката Сузана Гавазова човечноста, почитта, добронамерноста… се се’ почеста тема на денот за која пишува на Инстаграм.

Нејзините „стори“ објави не ретко вклучуваат лични видувања за непријатности со кои се соочила од опктужувањето за кои не сака да ги премолчи и замижи пред истите.

„Изграни и изневерени“ исто и ставени на тест пред искушението да бидеш близок со некого, да се дадеш повеќе или помалку, за следно да претрпиш разочарување, кој повеќе или помалку, сме се нашле повеќето или за жал ќе се најдеме… Сузана Гавазова ја потврдува тезата дека „пред да ги отвориш срцето и душата“, отвори „четири очи“ за кого тоа го правиш!

Овој пат она што не ја изненадува, но очигледно иритира и со право, е лицемерието, а за сите лицемери таа има јасна порака за која вели дека треба да слушаат повнимателно.

-Лицемерието одамна не ме изненадува, но тоа не значи дека не го гледам. До сите тие имам само една порака: Ставете ги слушалките и пуштете ја „Бум бум“, ама овој пат малку повнимателно. Слушајте го секој збор, таму е одговорот. П.с не е важно тоа кој од каде е…“

А кога некој тотално ќе те разочара и ќе ти нанесе длабока душевна болка, мора да постои и лек зашто истата ќе ја „залечи“! Песната е велат најдобар лек за душата, сега и со силна порака во која Сузе пее вака:

Фото: Инстаграм/suzanagavazova