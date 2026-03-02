Ѓани итно хоспитализиран: Сопругата на пејачот, Слаѓа, откри дека е на лекување

Пејачот Радиша Трајковиќ Ѓани беше итно примен во болница и е на лекување на Воено-медицинската академија во Белград. Пејачот, кој поради болестта седеше на столчето на Зорица Брунцлик во „Ѕвездите на Пинк“, и тој доживеа здравствена криза. Ѓани е подложен на детални прегледи на целото тело, поради што лекарите одлучија да го задржат во болница на преглед за да ја утврдат неговата точна здравствена состојба и евентуална терапија.

– Точно е, Ѓани е хоспитализиран од вторник. Лекарите одлучија да направат детални анализи и прегледи за да се осигурат дека сè е во ред. Тој е секогаш оптимист и полн со живот, па веруваме дека резултатите ќе бидат добри – кратко изјави Слаѓа за тамошните медиуми.

Пејачот се чувствувал уморен и слаб во последните неколку дена, поради што решил да побара лекарска помош. По првичните прегледи, лекарите му предложиле да остане под надзор додека не се постави целосна дијагноза. Неговото семејство и најблиските пријатели се со него и се надеваат дека резултатите од прегледот ќе бидат добри, и дека популарниот пејач наскоро ќе ја напушти болницата и ќе се врати на своите секојдневни обврски и настапи.

Foto: print screen/Instagram/djanimusic