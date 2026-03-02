Фотографија што предизвикува тага: Дарко Лазиќ по семејна трагедија се засолни овде

Откако го погреба сопствениот брат во петокот, пејачот Дарко Лазиќ поминува низ еден од најтешките периоди во својот живот. Пејачот се обидува да најде сила да продолжи понатаму, но тагата и болката низ кои минува неговото семејство поради ненадоместливата загуба не исчезнуваат.

Дарко неколку пати по неговиот погреб објави емотивни објави за својот брат, покажувајќи колку му недостига и колку му е тешко да се справи со сè. Сега тој сподели тажна и емотивна фотографија од себе како седи со својата ќерка покрај реката, ловејќи риба додека сонцето заоѓа. Пејачот изгледа тажен и расеан, што зборува за тешкотијата и празнината што ја чувствува.

Во неговите раце седеше неговата најмлада ќерка Срна, која ја има со сопругата Катарина. Додека грижливиот татко ја држи во скут, девојчето безгрижно му покажува нешто со раката.

Пејачот добива голема поддршка од своето семејство и пријателите кои се секогаш покрај него овие денови. Колку поддршка му била неговото семејство покажува и фактот дека објавата беше придружена со музичката песна „Семејство“.

За потсетување, трагичната вест за ужасната сообраќајна несреќа во која загина Драган Лазиќ (32), братот на пејачот Дарко Лазиќ, ја затекна неговата поранешна, пејачката Ана Севиќ на снимањето на „Ѕвездите на Гранд“.

Foto: Printscreen/Instagram/darkolazicofficial