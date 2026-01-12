Фотографии на работ на еротика: Маја Шупут и нејзиното 19 години помладо момче, мокри и голи на водопад

Маја Шупут, по разводот од Ненад Татаринов, ужива во нова љубов со партнер кој е 19 години помлад од неа и често патува низ светот.

Пејачката редовно објавува на социјалните мрежи, а сега ги воодушеви своите следбеници со нови жешки фотографии со Шиме Елез.

Маја објави три фотографии на Инстаграм, од кои две се со нејзиното помладо момче, во провокативни пози.

Двојката позираше еротски покрај водопад, а пејачката гордо ги објави сликите додека коментарите се слеваа од сите страни.

„Најубавите слики досега“, „Ова е нереално“, „Мајо и Шиме, уживајте во секоја секунда“, „Толку сензуално и вкусно“, „Воау“, „Моќни фотографии“, „Не се забележува разликата во годините“ и многу други…

фото: printscreen/instagram/majasuput