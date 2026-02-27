Еве што се случува зад затворени врати во семејството Ражнатовиќ: „Што сакаш повторно, остави ме!“

Иако повеќе не живее со своите деца, Цеца Ражнатовиќ сака да истакне дека тие го заменуваат физичкото присуство со телефонски повици.

Таа е во постојан контакт со Вељко и Анастасија, а сега открила кој од двајцата ја повикува на мобилен телефон неколку пати на ден.

– Вељко се јавува повеќе, 78 пати на ден и кога нема што да каже, ми врти и ми пее. Анастасија вели, сега кога последен пат беше во Белград: „Кажи ми дека не е Вељко“, јас велам: „Да, тоа е Вељко“ и одговарам, а таа му дофрла: „Што уште сакаш?“, а тој одговара: „Остави ме на мира, разговарам со мајка ми“ – раскажува пејачката.

– Имам блиска врска со двајцата, тие се различни по тип и различно ги покажуваат емоциите, тие се дијаметрално спротивни. Разговарам со него стопати на ден и кога знае дека не сум во позиција да се јавам, заборава. Се случува да се јави, јас велам: „Вељко, Ѕвезде Гранда“, а тој: „Извини, извини, заборавив“ – рече Цеца.

Ражнатовиќ е посветен на боксот, а Цеца вели дека одамна се откажал од музиката.

– Не го интересира музиката. Рапувал како хоби, додека тоа го правело среќен. Отсекогаш го интересирал спортот и се занимава со спортот што го сака, но и со приватен бизнис. Многу сум среќна затоа што тој е свој човек. И двајцата пораснале во независни луѓе и не се грижам за нивното постоење – рече пејачката, која наведува дека ги гледа натпреварите на својот син со трепет.

– И тоа никогаш нема да се промени затоа што сум мајка и тоа е нормално, но понекогаш го нервира што сум во паника и што сум под стрес – заклучи Цеца неодамна за Блиц.рс

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic