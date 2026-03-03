Екс- црногорска функционерка стана „Онли фанс“ ѕвезда: Врели пози во џакузи со гол задник во прв план, а со рацете се обидува да го скрие меѓуножјето (фото 18+)

Мирјана Пајковиќ, поранешна функционерка на Министерството за човекови и малцински права во Црна Гора, која стана позната кога се појавија нејзините експлицитни видеа, отвори профил на мрежата „Онли фанс“.

На едната фотографија од џакузито, Мирјана Пајковиќ ги покажува своите облини, додека на другата, од скутер на отворено море, е целосно гола, покривајќи ги градите и меѓуножјето со рацете.

Пред два дена, таа објави видео од џакузито, на кое се гледаат женски нозе во водата, а потоа во својата приказна на Инстаграм рече:

„Еднаш го архивирав ова поради туѓи верувања и повторно грешев“.

Ја рекламираше првата содржина на својот Инстаграм профил откако објави провокативно видео од џакузи каде што може да се слушне машки глас. Таа го опиша снимката со прашањата: „Дали од џакузито е напишано нешто за политички, државни одлуки“ и „ако во џакузито се слушнат тајни за безбедноста, дали тие остануваат тајни или можат да се кажат“.

Потоа повторно ја постави сликата од џакузито на својата Инстаграм приказна и двапати го остави линкот „Онли фанс“.

Пајковиќ, исто така, на својот Инстаграм профил откри што се случило на полициското сослушување.

– Драги луѓе, ниту избегав, ниту ме гонеа, ниту ме приведоа, само дадов исказ во Центарот за безбедност кога инспекторите на криминалистичката полиција ме запреа додека возев и ми рекоа да го возам моето возило до Центарот за безбедност и таму да дадам исказ. Мојот престој таму навистина траеше седум часа, не знам зошто, но за тоа време беше претресен станот и беше претресено возилото, беа конфискувани флеш-драјвови, лаптопи, мобилни телефони, ми беше земена изјава, и веројатно затоа траеше толку долго – изјави Мирјана Пајковиќ на својот Инстаграм профил и додаде дека викендот го поминала во Виена.

„Во автомобилот имав повеќе пасоши, а во станот машка јакна…

Како што рече таа, во еден момент „изгледаше како совршен криминалец“.

– Бидејќи имав неколку пасоши во автомобилот, имав машка јакна во станот, имав спакуван куфер во автомобилот, резервиран лет, па разбирам дека во тој момент изгледаше сомнително.

Но, ги разјаснивме тие сомнежи. Пасошите им припаѓаат на моите деца, јакната му припаѓа на мојот возрасен син, го одложив летот до следниот ден, па по сите тие претреси и сослушувања, продолжив редовно да функционирам – рече Пајковиќ.

