Екс- снаата на Кеба повторно се појави на сцената на „Ѕвездите на Гранд“, па тој веднаш реагираше: „Ова се ситни забелешки“

Поранешната снаа на Драган Којиќ Кеба, Софија Дачиќ, повторно се појави на сцената на „Ѕвездите на Гранд“ и уште еднаш го привлече вниманието на јавноста, не само со своето пејачко умеење туку и поради приказната која ја следи од претходниот период. Публиката ја памети и по емотивната врска со Игор Којиќ, синот на Драган Којиќ Кеба и експресниот развод.

Овој пат, Софија одлучи повторно да се испроба во музичкото натпреварување, а со својот настап освои пет гласа од жирито и си обезбеди пласман во вториот круг. Особено изненадување уследи кога, по песната „Пази коме завидиш“, го запеа и хитот на Северина „Да ниси можда геј“, што предизвика бројни реакции во студиото, со оглед на тоа што и таа исто така е поранешна снаа на Кеба.

Токму Кеба беше тој кој ѝ го даде петтиот глас и така ѝ овозможи поминување понатаму, а прв и го коментираше нејзиниот настап. Тој не криеше дека забележува напредок во однос на минатата сезона, но ѝ упати и неколку добронамерни совети.

„Некогаш снаа, сега натпреварувачка, што има врска. Си напредувала во однос на минатата сезона. Првата песна беше одлична, а втората добар кабаре фазон, но можеше малку посигурно во однос на вокалот. Тоа се ситни замерки и ти честитам за поминувањето во вториот круг. Северина е кралица на тие кабаре фазони и мислам дека е тешко да се достигнат движењата што таа ги прави, но ова беше повеќе од добар обид“, рече тој, а Сања не се согласи со него:

„Софија, воопшто не би се согласила со Кеба. Втората песна беше подобра од првата. Имаш раскошен глас и сигурна сум се дека во следните кругови ќе биде уште подобро“.

Позитивни коментари имаше и Дара Бубамара, која откри дека веднаш ја препознала Софија, а вниманието ѝ го привлекло и нејзиниот стајлинг.

„Штом ја видов, сфатив дека таа е поранешната снаа на Кеба. Имаш преубав фустан, линија и сè беше фантастично“, истакна пејачката.

Сепак, внимание привлече и тоа што Цеца Ражнатовиќ не гласаше за Софија. Пејачката објасни дека за тоа не постои некоја посебна причина.

„Нема посебна причина. Секако, дури и да имаше седум гласа, јас би се повлекла од менторство, а вие ќе изберете кој е најадекватен за неа“, објасни Цеца.

По гласањето, дојде моментот да се соопшти и кој ќе ја води Софија низ следната фаза од натпреварувањето. Одлуката ја соопшти Горан Шљивиќ, кој истакна дека нејзиниот напредок е очигледен и дека се задоволни што таа повторно се најде на големата сцена.

„Овде ситуацијата е повеќе од јасна. Беше одлична и евидентно си напредувала, драго ни е што си повторно овде со нас. Твој ментор ќе биде Мили“, заклучи директорот Горан Шљивиќ.

фото: Instagram printscreen/sofijakaosofija