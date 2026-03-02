Драма на настапот на Барбара Бобак: Протехниката и експлодираше во лице (видео)

Драма на настапот на Барбара Бобак: Протехниката и експлодираше во лице (видео)

Пејачката Барбара Бобак доживеа шокантен момент на својот неодамнешен концерт во Загреб, кога настапот речиси тргна наопаку поради опасни сценски ефекти.

Додека ја доведуваше атмосферата на ниво и беше во директен контакт со публиката, Барбара во еден момент се приближи до самиот раб на сцената. За да биде што е можно поблиску до фановите во првиот ред, кои ја снимаа, пејачката се наведна, а потоа пиротехниката беше активирана токму пред неа.

Густ бел чад одеднаш ја обви Барбара и ја удри директно во лицето. Иако сцената изгледаше исклучително драматично во тој момент, бидејќи речиси ништо не се гледаше, пејачката реагираше неверојатно брзо и се повлече неколку чекори назад.

Таа не сакаше да го прекине настапот, туку мавташе со раката, обидувајќи се да го растера чадот околу себе, и продолжи да пее.

– Ме удри во лицето, само за да знаеш. Те запаметив! – му рече таа на крајот на човекот задолжен за специјални ефекти.

Во видеото подолу, погледнете како изгледа тој драматичен момент:

@nastupi_poznatih00 Barbara Bobak je imala neprijatnu situaciju na sinocnom nastupu u Mint Club & More Zagreb uzivo #barbara #barbarabobak #viral #croatia #fyp ♬ original sound – nastupi_poznatih

фото:Printscreen/ Tik- Tok/ Instagram

