Dongfeng Mage PHEV пристигнува во Македонија – нова перспектива за секојдневното возење

Современ SUV со plug-in хибриден погон, електричен домет до 81 километри и комбиниран домет до 1.200 километри Кон крајот на октомври, македонскиот автомобилски пазар ќе биде побогат за нов модел од гамата на Dongfeng – Mage PHEV.

Со современ дизајн, напредна технологија и plug-in хибриден погон, новиот SUV е наменет за возачите кои сакаат да ги спојат практичноста на автомобилот за секојдневна употреба со поголема слобода при подолгите патувања.

Mage PHEV го следи трендот на електрификација во автомобилската индустрија, нудејќи можност за возење на електричен погон, со дополнителна флексибилност што ја обезбедува бензинскиот мотор. Моделот овозможува електричен домет до 81 километар, додека вкупниот комбиниран домет достигнува до 1.200 километри, што го прави интересна опција и за градските релации и за патувањата надвор од градот.

Дизајн и технологија во служба на возачот

Со изразен SUV карактер, модерни линии и впечатливи светлосни елементи, Mage PHEV носи дизајн што ги следи современите автомобилски тенденции. Панорамскиот покрив придонесува за попријатна атмосфера во кабината, додека електричната задна врата ја олеснува секојдневната употреба.

Внатрешноста е обликувана околу дигиталното искуство и удобноста.

Дигиталниот инструментален екран од 10,25 инчи и централниот мултимедијален екран од 14,6 инчи овозможуваат прегледен пристап до информациите и функциите на возилото.

Дополнителен комфор обезбедуваат електрично прилагодливото возачко седиште со меморија, греењето на предните седишта и воланот, како и интеграцијата со Apple CarPlay.

Повеќе сигурност во секојдневното возење

Современото автомобилско искуство подразбира и технологии што му помагаат на возачот во различни сообраќајни ситуации.

Mage PHEV располага со системи за помош при возење, меѓу кои адаптивен темпомат со Stop&Go функција, автономно итно кочење со заштита на пешаци, предупредување при напуштање на лентата и помош за задржување во лента.

За полесно маневрирање и подобра прегледност при паркирање, достапен е и 540° систем за преглед на околината на возилото. Овие технологии се дел од поширокиот пристап кон побезбедно и поудобно возење, при што возачот и понатаму останува одговорен за управувањето со возилото.

Гаранција што носи дополнителна сигурност

Покрај технологијата и дизајнот, важен дел од понудата е и гаранцијата. За Mage PHEV е предвидена 10-годишна гаранција без ограничување на километражата, како и за сите останати модели од гамата на Dongfeng.

Со пристигнувањето на Mage PHEV, Dongfeng продолжува да ја развива својата понуда на македонскиот пазар, следејќи ја промената на навиките и растечкиот интерес за електрифицирани возила.

Официјален увозник на брендот Dongfeng за Македонија е Abc Brother ДООЕЛ Скопје. Новиот Mage PHEV се очекува во продажните салони кон крајот на октомври.

За повеќе информации:

www.dongfeng.mk

Abc Brother ДООЕЛ Скопје Официјален увозник на DONGFENG за Македонија