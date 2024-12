Џим Кери се враќа на големото платно: „Искрено, ми требаат пари“

Џим Кери одлучи да му се врати на актерството, иако неодамна најави дека сака пензија. Во филмот „Sonic The Hedgehog 3“, тој повторно ќе го отелотвори ликот на Д-р Роботник кого го толкуваше и во првите два дела.

„Му се вратив во овој универзум затоа што, пред сè, можам да толкувам генијалец, иако е тоа можеби претенциозно. Второ, купив еден куп работи и ми требаат пари, искрено“, изјави Кери за „AP Entertainment“.

Jim Carrey explains his return to playing Dr. Robotnik in “Sonic the Hedgehog 3”: “I bought a lot of stuff and I need the money, frankly.” pic.twitter.com/pIFJPuAyRM

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 10, 2024