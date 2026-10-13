Денес готвиме: Сусам топчиња со крем сирење и шунка

Мали, вкусни и декоративни – сусамовите топчиња се одличен избор за празнична трпеза, прослава, прослава или брзо предјадење. Се подготвуваат без печење, од само неколку состојки, а крцкавиот препечен сусам им дава посебен вкус и мирис.

Состојки:

200 гр крем сирење

100 гр шунка

100 гр крекери по ваш избор

50 гр потпечен сусам

Подготовка:

Сомелете ги крекерите додека не добиете ситни трошки. Изрендајте ја шунката на најситно ренде.

Во сад измешајте крем сирење, рендана шунка и мелени крекери. Мешајте додека не добиете компактна смеса погодна за обликување. Направете мали топчиња со еднаква големина од подготвената смеса.

Секое топче извалкајте го во препечен сусам за да биде рамномерно обложено.

Наредете ги топчињата на послужавник и оставете ги во фрижидер преку ноќ за да се изладат и стврднат.

фото:Мagnific