Денес готвиме: Совршен ролат со кокос без печење, десерт готов за само 20 минути

Ако барате лесен рецепт за торта што не бара печење, ролатот со кокос може да биде добар избор. Освен што се подготвува без рерна, овој колач не бара многу состојки ниту време.

Чоколадната основа и кремастиот фил од кокос му даваат препознатлив изглед и вкус, додека ролатот може да се подготви однапред и да се чува во фрижидер.

Состојки за темниот дел:

– 200 гр мелени петит бисквити

– 2 лажици какао во прав

– 100 гр шеќер во прав

– 1 ванилин шеќер

– 100 мл топло млеко

– 100 гр путер

– 1 лажица рум, по желба

Состојки за белиот дел:

– 150 гр кокос

– 100 гр шеќер во прав

– 100 гр путер на собна температура

– 3 лажици млеко

Подготовка:

Во голем сад измешајте мелени бисквити, какао, шеќер во прав и ванилиниот шеќер. Додадете омекнат путер и топло млеко и добро измешајте сè додека не добиете компактна смеса. По желба, додадете една лажица рум.

Ставете ја смесата на хартија за печење и развлечете ја во правоаголна форма со дебелина од околу половина сантиметар. За полесно обликување, можете да ја покриете со друг лист хартија за печење и рамномерно да ја развлечете.

За да го подготвите филот од кокос, измешајте го кокосот, шеќерот во прав и путерот на собна температура. Додадете млеко и мешајте додека не добиете кремаста смеса погодна за нанесување.

Рамномерно распоредете го кокосовиот крем врз темната основа. Потоа, со помош на хартија за печење, внимателно расукајте ја смесата за да добиете цврста ролна.

Завиткајте ја во провидна фолија и оставете ја во фрижидер најмалку еден час да се стегне. Откако ќе се олади, исечете ја на парчиња и послужете.

фото:Magnific