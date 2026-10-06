Денес готвиме: Лосос во слатко-лут сос со салата -рецепт за здрав ручек кој ќе им се допадне на сите

Подгответе лосос со кремаст сос „банг банг“, едноставен рецепт кој ќе ве воодушеви со својот вкус и брзина на подготовка

Ако сакате сочен лосос и кремасти, малку зачинети сосови, дефинитивно ќе ви се допадне овој рецепт. Сосот „банг банг“ комбинира мајонез, сос од сладок чили, лук и соја сос, додека краткото печење на висока температура му дава на лососот златна и малку карамелизирана кора.

Најдобро од сè, рецептот е едноставен и не бара многу време. Сервирајте го со ориз и освежителна салата од авокадо и краставица и ќе имате комплетен оброк.

Ако барате лесен, здрав и вкусен оброк, оваа салата со лосос е идеален избор. Комбинацијата од свеж зеленчук, сочен лосос и лимонов дресинг создава совршен ручек или вечера, а подготовката е брза и едноставна.

Потребни состојки:

250 г филе од лосос

1 зелена салата или микс зелени салати

1 краставица

10 чери домати

1 авокадо (по желба)

2 лажици маслиново масло

сок од половина лимон

сол и црн бибер

свеж копар или магдонос

Подготовка:

Лососот зачинете го со сол и бибер, па испечете го на тава или во рерна околу 8–10 минути. Исечкајте ги зелената салата, краставицата, доматите и авокадото, а потоа додајте го испечениот лосос. Прелијте со маслиново масло и сок од лимон, посипете со свеж копар или магдонос и сервирајте веднаш.

фото:Chat GPT

извор:точка.ком.мк