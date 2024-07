Дејвид и Викторија Бекам за годишнина од брак се облекоа исто како пред 25 години: „Што ли си мислевме тогаш?“ (видео)

Викторија и Дејвид Бекам ја прославија 25-годишнината од бракот, а за таа прилика повторно ја облекоа иконската виолетова свадбена комбинација.

Двојката се венча на 4 јули 1999 година на раскошна церемонија во замокот Лутрелстаун во Ирска, која чинеше речиси милион фунти. За таа прилика избраа прилично неконвенционална свадбена облека. Имено, тие носеа виолетова тоалета и одело, а на свадбата имаа и „трон“.

Бекамови само се потрудија да го рекреираат ова иконско издание за 25-годишнината, а Дејвид сподели фотографија на Инстаграм.

Do you remember when Victoria Beckham, David Beckham and their son Brooklyn all wore matching purple for their wedding reception? 💜 pic.twitter.com/RWkVvmRzrg

— Vogue France (@VogueFrance) June 13, 2021