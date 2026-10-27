Дали вашиот стан е темен, но сакате цвеќиња? Овие растенија растат прекрасно дури и без многу светлина

Дали сакате малку зеленило во вашиот стан или канцеларија, но просторот е прилично темен? Постојат многу собни растенија кои можат одлично да напредуваат дури и при слаба осветленост, а сепак да изгледаат прекрасно.

Драцена

Драцената е исклучително издржливо растение – толерира дури и одредена доза на запоставување – и одлично успева во темни агли, далеку од прозорците. Нејзините впечатливи, зашилени и шарени листови изгледаат прекрасно, без разлика дали се наоѓаат во мала саксија или во голема жардиниера. Наводнувајте ја само кога горниот слој на почвата ќе биде целосно сув – обично на секои 2 до 3 недели.

Зелен лилјан (Хлорофитум)

Веројатно сте го забележале ова атрактивно растение со висечки стебла – кое има зелени или зелено-бели листови – во многу канцелариски простори, дури и во оние со слабо осветлување. Всушност, ако редовно го кроите, ова растение расте толку брзо што може да се спореди со плевел. Ставете подлошка под саксијата за одводнување на вишокот вода и редовно отстранувајте ги пожолтените или исушените листови; на тој начин, растението ја насочува својата енергија кон нов раст, наместо да ја троши на одржување на старите листови.

Златен потос

Ако премногу се грижите за златниот потос, тој може дури и да угине. Ова растение всушност „претпочита“ малку запоставување – оставете ја почвата целосно да се исуши помеѓу две наводнувања. Една од причините зошто толку добро успева во канцелариите е токму тоа што луѓето често забораваат да го полеат! Ставете го прстот во почвата за да проверите дали е сува.

Папрат (тип „лепеза“)

Овој вид папрат не е најдобриот избор доколку често заборавате да ги наводнувате растенијата. Иако не бара многу светлина, му е потребно редовно наводнување. Сепак, внимавајте да не го намокрите самото растение додека го полевате. Најдобро е да го чувате во глинена саксија и да избегнувате наводнување одозгора. Наместо тоа, ставете камчиња во подлошката под саксијата, наполнете ја со вода и едноставно дополнувајте ја по потреба.

Бршлен

Постојат многу видови бршлен – некои се целосно зелени, додека други имаат бело-зелени шари – но сите тие, со своите долги, висечки гранки полни со лисја, се многу отпорни и толерираат запоставување. Наводнувајте ги само кога почвата целосно ќе се исуши. Иако кроењето не е строго неопходно, можете да го направите тоа доколку сакате да поттикнете погуст и побуен раст. Ова е исто така растение од кое лесно можете да земете резници за да одгледате нови примероци.

Рајска птица

И покрај својот тропски изглед, не бара многу грижа. Почвата треба да се одржува влажна, но не и претерано натопена, па затоа погрижете се за соодветна дренажа. Наводнувајте секогаш кога горниот слој на почвата ќе изгледа сув. Во услови со слаба осветленост, може да поминат пет или повеќе години пред да се појават цветови; сепак, во меѓувреме, неговите големи листови ќе создадат тропска атмосфера во вашиот животен простор.

фото:Freepik

извор:попара.мк