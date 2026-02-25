Бремената Едита доби критики од поранешниот: Таткото на нејзиното дете ја обвинува за ова

Пејачката Едита Арадиновиќ проговори за раскинувањето со таткото на нејзиното дете и откри дека тој ја критикувал за објавувањето на фотографијата од ултразвук. Едита е бремена пет месеци, а пред два дена ја објави првата фотка од ултразвук од своето бебе, на што, како што откри во емисијата на Огњен Амиџиќ, нејзиниот поранешен партнер Ненад Савиќи замерил.

– Добив критики од Ненад, таткото на детето, реков дека не сакам да објавувам како изгледа моето дете, бидејќи не знам, можеби не сака да биде фотографирано или што и да е… Ненад ми рече: „Што е со тој договор да не се објавува“, а јас го објавив детето од ултразвукот, направив грешка и го избришав – рече Едита.

– Добив критики од Ненад, таткото на детето, реков дека не сакам да објавувам како изгледа моето дете, бидејќи не знам, можеби не сака да биде фотографирано или што и да е… Ненад ми рече: „Што е со тој договор да не се објавува“, а јас го објавив детето од ултразвукот, направив грешка и го избришав – рече Едита.

Пејачката откри и каква врска имаат тие двајца, но и како донеле одлука да раскинат.

– Во ред е, имаме одлична врска, само не сме емотивни партнери, само што се слушнавме пред некое време… Не зависи од мене, тоа е заедничка одлука. Ова се некои работи што би ги оставила приватно за себе. Сè се претвора во сензација. Она што би го сакала најмногу на светот е да имам брак како Жика и Јелена од групата „Зана“ – рече таа.

Foto: Printscreen/Youtube/AmiGshow