Бред Пит и Инес де Рамон снимени во Париз, актерот изненади со модниот избор

Бред Пит (62) и неговата девојка Инес де Рамон (33) беа снимени за време на вечерно излегување во Париз. Двојката уживала на концертот на британскиот музичар Џејмс Блејк, а по настапот фотографите ги забележале како се држат за раце. Особено внимание привлече необичната модна комбинација на актерот.
Пит за излегувањето избрал панталони во впечатлива розово-виолетова боја и сино-зелена јакна, кои ги искомбинирал со бела кошула, црни чевли и очила со златни рамки. Инес носела мека јакна во кремаста боја, бела маица и црни кожени панталони, а комбинацијата ја надополнила со очила за сонце.
@magasrevista ✨Brad Pitt e Inés de Ramón sorprendieron este 12 de octubre a todos a su llegada al concierto de James Blake en París. 💜La empresaria deslumbró con una propuesta desenfadada e ideal para la noche parisina, combinando un llamativo abrigo 'teddy' en tono crema con una camiseta básica blanca, pantalones efecto piel ajustados y unas gafas de sol oscuras que aportaban el toque chic definitivo. #bradpitt #inésderamón #jamesblake ♬ sonido original – Magas
Двојката била во одлично расположение по концертот на 38-годишниот кантавтор, познат по песните „Retrograde“ и „Mile High“.
Нивното излегување во Париз се случило само неколку дена откако присуствувале на свеченоста „The Albies“, организирана од Џорџ Клуни и неговата сопруга Амал во рамките на Фондацијата за правда „Clooney Foundation for Justice“.
Бред и Инес се во врска од крајот на 2022 година, а се запознале преку заеднички пријател. За првпат бea забележани заедно во јавноста во ноември истата година, на концертот на Боно Вокс во Лос Анџелес.
Извор тогаш за магазинот „People“ откри дека се гледаат веќе неколку месеци, но дека се обидуваат да ја држат врската подалеку од очите на јавноста.
Инес, која се занимава со дизајн на накит, на почетокот на 2024 година се вселила во домот на Пит. Оттогаш сè почесто се појавуваат заедно на јавни настани.
Foto:instagram printscreen/lauriezanoletti