Блеска топлес на Малдивите: Сопругата на пејачот ги покажа облините во танга костим за капење

Пејачот Слоба Радановиќ е во среќен брак со Јелена Радановиќ, со која го има синот Дамјан.

Семејството моментално престојува на Малдивите, од каде што се огласуваат на социјалните мрежи.

Очигледно е дека уживаат, а најновите фотографии на Јелена го докажуваат тоа. Сопругата на пејачот се опуштила на плажата, и како што е вистина за некој што многу внимава на својот изглед, сега ги покажа своите воодушевувачки облини.

Имено, Јелена објави серија фотографии на својот Инстаграм профил кои предизвикаа доста возбуда и не престануваат да се коментираат.

Слоба цело време бил на лежалката, а подоцна му се придружила и таму е направена топлес фотографијата на Јелена.

Таа му го сврте грбот на пејачот, па нејзините атрибути беа во преден план. Го соблече горниот дел од костим за капење и ги прекрсти рацете, што многумина тоа го сметаат за смел потег и храброст.

Да потсетиме, Јелена има два сина од првиот брак, а во бракот со Слоба го роди Дамјан. Сепак, пејачот еднаш проговори за родителството и откри дека би сакал уште еден наследник.

Foto: Printscreen/Instagram/jeja.radanovic