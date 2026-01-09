Беквалац одговори на парашање за екс- партнерот со кој ја доби втората ќерка и доживеа вистинска драма

Пејачката Наташа Беквалац беше мажена и разведена трипати. Наташа има ќерка Хана од бракот со Данило Икодиновиќ, вториот брак беше со Љубомир Јовановиќ, а третиот беше со Лука Лазукиќ, со кого ја имаше наследничката Катија.

Наташа Бачкалац откри дека нејзините деца не биле сведоци на тепачките меѓу неа и нејзините партнери. За време на нејзиното гостување во емисијата на Роберт Чобан, Наташа исто така коментираше на таа тема.

– Три пати сум разведена, ниту едно од моите деца никогаш не слушнало повишен глас, никој никогаш не ја искарал, не ја малтретирал и не дај Боже да имало насилство – рече таа за време на гостувањето во емисијата на Роберта Чобан.

– Хана дури сега ми раскажува некои работи што ги доживеала во училиште, што ги читала… Ме заштити толку многу што не ја чувствував нејзината болка – додаде таа.

Наташа откри и дали Хана некогаш ѝ кажала како се чувствувала во истото домаќинство со Љуба и Лука.

– Таа го обожаваше Љуба и тие сè уште ја имаат својата врска до ден-денес, со која јас немам никаква врска, навистина! – одговори Наташа, а потоа раскажа како Љуба се однесувал кон нејзината ќерка.

– Како некаква машка фигура што сè уште ја има… Навистина имам некои чудни приказни, а немам дете со него.

фото:Instagram printscreen/bekvalceva