Азис стави силикони во градите: Пејачот го оствари долгогодишниот сон

Бугарската поп-ѕвезда Азис откри на Инстаграм дека има импланти во градите. Објави фотографии од болницата пред и по операцијата. Пејачот на социјалната мрежа напиша дека неговата долгогодишна желба се остварила, алудирајќи дека се подложил на естетска операција.

Азис изјави дека станува збор за поставување машки силиконски импланти во градите, пофалувајќи ги лекарите и медицинскиот персонал, нагласувајќи дека за време на престојот во клиниката се чувствувал „како дома“.

– Уште еднаш, @dr.nikolay.georgiev ми го остварува сонот! Тој постави MALE, нагласувам MALE, силиконски импланти во градите. Вкупно 600 кубни метри – 300 од секоја страна. Ќе имам убаво дефинирани, спортски гради. На почетокот ќе бидат малку непропорционални, поголеми, но со текот на времето ќе се намалат и ќе „седнат“ убаво.

„Престојот во неговата клиника беше како да сум дома. Целиот тим е уникатен – прекрасни луѓе! Ве сакам, Ники Георгиев! Вие сте најголемиот професионалец во светот!“

View this post on Instagram A post shared by Azis Online (@azis_online_new)

Иако не ги даде сите медицински детали за операцијата, објавата привлече големо внимание од јавноста и бројни обожаватели низ целиот регион.

Денес иако се уште како што пишува не се за покажување , повторно слодели фотографии бидејќи едвај чека.

Еве ги градите, ќе бидат за покажување најмалку за еден месец. Но, едвај чекам☺️ Моментално се отечени и многу неприродни, но наскоро ќе бидат ТОП! @dr.nikolay.georgiev Ви благодарам, Ники Георгиев.

View this post on Instagram A post shared by Azis Online (@azis_online_new)

Азис се здоби со слава на почетокот на 2000-тите како ѕвезда на бугарскиот поп-фолк (чалга) жанр, но наскоро стана препознатлив по својот провокативен имиџ.

Foto: printscreen/instgaram/azis_online_new