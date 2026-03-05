Атрактивната пејачка Тамара Радмиловиќ разголена на балкон во „Белград на вода“: Бившата „Ѕвезда на Гранд“ ги сврте на себе погледите откако разголена „ги дразнеше“ соседите (ВИДЕО)

Атрактивната пејачка Тамара Радмиловиќ им се претставува на своите фанови во се попредизвикувачки изданија. Популарната екс „Ѕвезда на Гранд“ која ја знаат по прекарот малата Таќа не крие дека има профил на познатиот сајт за возрасни и дека изминатиов период заработува многу повеќе на тој начин, отколку од пеење.

Со нови жешки кадри таа повторно го рекламира токму тој нејзин профил на контроверзната апликација Онли фанс.

Овој пат поранешната учесничка на најпопулармното регионално музичко натпреварување повторно решила да позира разголена на балконот во станот на една од зградите во елитниот „Белград на вода“ и тоа среде бел ден.

Тамара во тие моменти носела еротска леопардова долна облека, танга гаќички, жартиери и црни чорапи во кои изгледа брутално секси.

Со нејзиното заводливо позирање на себе ги залепи влажните погледи на случајните минувачи и на комшиите од соседните балкони.

За потоа „Онли фанс“ пејачката да влезе внатре и од спалната да постави провокативно прашење: „Каде ли завршуваат погледите на возбудените мажи кога тоа го прават… одзади“?

Фото: Инстаграм/malla_tacca