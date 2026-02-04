Ана Стојанова ги збуни следбениците: „Пак ли си во Дубаи“

Македонската фитнес инструкторка и мотиватор за здрав живот, Ана Стојанова, редовно ја истакнува својата раскошна телесна убавина, со која се гордее и ја споделува со следбениците. Таа не само што постира професионални фотографии, туку открива што јаде, што зготвила, како изгледа и каде била – сè со цел да ја пренесе својата упорност за здрави навики.

Овој пат, инструкторката се отвори за прашања од обожавателите, ставајќи им ги на послужавник своите едноставни совети за исхрана и фитнес.

Без тешки филозофии, Ана објаснува што треба да се јаде за да се постигне здраво тело, а фановите ѝ се бескрајно благодарни.



Многумина растат со неа, следејќи ја нејзината рутина и станувајќи посили. Но, Ана знае и да изненади од каде точно се огласува.

Така додека споделуваше кулинарски трикови, доби и прашање што ја откри нејзината авантуристичка страна: „Пак ли си во Дубаи?“ – и пиша една обожавателка на нејзината кратка Инстаграм приказна, кое македонската фитнес инструкторка јавно го сподели.

Сепак, таа знае да се огласи и да ги збуни каде моментално се наоѓа, а знае и за миг да летне на потопла дестинација.

На фотографијата таа позира во костим за капење, но додаде коцки мраз и емотикон кој трепери од ладно.

– Не, во Скопје сум – одговори. Со овој одговор таа потсети дека вистинската убавина не е во далечните плажи, туку во секојдневните битки, на ладно време, здрава храна и упорност се оди до посилно тело но и дух.

Но, иако Ана овој пат не летнала на потопла дестинација за неа и тоа е потсетување дека здрав живот значи и уживање во убавините на светот.

Foto: print screen/Instagram/annstojanova