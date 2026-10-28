Ана Рајковиќ ги покажа стомачните во син костим за капење

Поранешната манекенка и сопруга на фудбалерот Предраг Рајковиќ, Ана Рајковиќ, објави провокативни фотографии во костим за капење.

Ана на Инстаграм често објавува фотографии од патувања и различни настани, а сега повторно ги израдува своите следбеници со фотографија на која носи син костим за капење.

Костимот дефинитивно одлично и стоеше и ги истакна нејзините бујни гради и витката фигура.

Очигледно е дека убавата Ана редовно вежба во теретана, а на нејзиниот извајан стомак се забележуваат и стомачните мускули. Таа изгледа одлично, а на фотографијата до израз доаѓаат и нејзините долги нозе и тесниот струк.

Да потсетиме, кражбите и провалите со години им задаваат главоболки на познатите личности, чии домови и деловни простории често се мета на крадци.

Последниот случај ја вознемири Ана Рајковиќ, сопругата на фудбалерот Предраг Рајковиќ. Таа објави снимка од безбедносните камери и откри дека од нејзиниот бутик биле украдени парите од дневниот промет, но и документација.

Ана на Инстаграм сподели снимка на која се гледа лице како се приближува до пултот и зема предмети од продавницата.

Printscreen/Instagram/rajković_ana