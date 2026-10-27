5 навики кои го забрзуваат стареењето на кожата

Фините линии, губењето на еластичноста и нерамниот тен не се појавуваат само поради возраста.

На изгледот на кожата влијаат и секојдневните навики што често ги занемаруваме, а кои со текот на времето можат да го забрзаат појавувањето на знаците на стареење.

1. Прескокнување на заштитниот фактор

УВ зрачењето е една од главните причини за предвремено стареење на кожата. Изложеноста на сонце без соодветна заштита може да придонесе за појава на брчки, пигментни дамки и губење на еластичноста. Затоа е важно да користите крем со заштитен фактор SPF 30 или повисок, дури и кога е облачно.

2. Недоволно спиење

За време на спиењето, кожата поминува низ процеси на обнова. Хроничниот недостаток на сон може да придонесе за уморен изглед, темни кругови под очите и послаба бариерна функција на кожата. Генерално се препорачува седум до девет часа сон за возрасни.

3. Пушење

Пушењето го намалува снабдувањето со кислород и хранливи материи на кожата и ги поттикнува процесите што го оштетуваат колагенот и еластинот. Поради ова, кожата може порано да ја изгуби својата цврстина, а брчките, особено околу усните и очите, може да станат поизразени.

4. Претерување со агресивни препарати

Пречестата употреба на пилинзи, силни киселини и производи што ја сушат кожата може да ја оштети нејзината заштитна бариера. Последиците се црвенило, затегнување и зголемена чувствителност. Наместо да претерувате, подобар избор е едноставна рутина прилагодена на вашиот тип кожа.

5. Занемарување на хидратацијата

Сувата кожа може да ги направи фините линии повидливи. Хидратантните креми помагаат во зачувувањето на влажноста и ја прават кожата да изгледа поеластична, додека доволниот внес на вода придонесува за нормална хидратација на телото.

Добрата вест е дека малите промени можат да направат разлика. Редовната заштита од сонце, квалитетниот сон, избегнувањето на пушење и нежната нега помагаат да се зачува здравиот изглед на кожата. Не е потребно да имате десетици скапи препарати, туку да бидете доследни во основните навики.

извор:попара.мк

фото:Freepik