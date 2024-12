Зошто жените не ја достигнуваат кулминацијата за време на сексот

Со оглед на бројот на жени кои редовно имаат секс, бројот на оргазми што ги пријавуваат е шокантно низок.

Всушност, само 25 отсто од жените пријавуваат постојан оргазам од пенетративен секс, според книгата на секс истражувачката Елизабет А. Лојд, „Случајот на женскиот оргазам“.

Новото истражување, претставено денеска на годишниот состанок за The Society for the Scientific Study of Sexuality, ги испитуваше причините зошто жените не доживуваат оргазам толку често како мажите и откри честа причина зошто жените имаат проблем да останат фокусирани на моментот за време на сексот. .

За да го утврди ова, авторот на студијата и финскиот социолог и сексолог Осмо Контула анкетирале 7.000 жени и 1.000 мажи во 2018 година за тоа колку често доживеале оргазам, дали веруваат дека им е полесно или потешко да доживеат оргазам од другите луѓе. , и зошто верувале дека имаат проблеми да достигнат кулминација.

Според резултатите од истражувањето, повеќето жени изјавиле дека имале проблеми со достигнувањето на кулминацијата бидејќи не можеле да го смират умот за да се опуштат и да уживаат во задоволството.

Други причини вклучуваат ниска самодоверба, несакани ефекти од лекови, недоволна стимулација на клиторисот и чувство на некомпатибилност со партнерот.

Мозокот игра клучна улога во сексуалниот одговор и оргазмот, па логично е дека жените кои имале потешкотии често велат дека тоа е поврзано со неможноста да се фокусираат само на сексот.

