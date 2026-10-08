Водителката ги засени и двојно помладите: Во елегантна црна тоалета ги покажа своите совршени облини

Водителката Бојана Лазиќ уште еднаш го привлече вниманието со својот стајлинг, а овојпат се одлучи за елегантна, долга црна тоалета која совршено ја следеше линијата на нејзиното тело и ја истакна нејзината фигура.

Таа на снимањето на „Пинкови ѕвезди“ го привлече вниманието на сите, а многумина коментираа дека никогаш досега не изгледала подобро.

Тоалетата без прерамки имаше срцевиден изрез, а по целата должина беше украсена со детален дезен од црни светки и мониста, кој потсетуваше на чипка. Долниот дел благо се ширеше кон крајот и завршуваше со суптилен шлеп, што на целото издание му даде дополнителна доза елеганција и грациозност.

Бојана долгата руса коса ја носеше стилизирана во бранови, додека косата слободно ѝ паѓаше по рамената и грбот. Шминката беше дискретна и природна, со акцент на цртите на лицето.

Од аксесоарите, водителката избра дискретен сребрен часовник и неколку прстени, меѓу кои и еден што личеше на свршенички. Во ова гламурозно издание Бојана изгледаше елегантно и впечатливо, а особено внимание привлече ефектната црна тоалета која ја нагласи нејзината фигура.

foto: printscreen/instagram/bojanalazic00