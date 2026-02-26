Влошена здравствената состојба на Горан Ратковиќ- Рале, итно мора на операција

Композиторот Горан Ратковиќ Рале ќе има операција на срце.

Како што откри композиторот, тој ќе биде опериран денес или утре.

– Чекам повик за операција на срце. Кога ќе завршам и ќе се опоравам, ќе ве повикам – рече Горан, за српските медиуми.

Да ве потсетиме, Ана Николиќ и Горан Ратковиќ Рале повторно се скараа, по неодамнешното помирување, поради што полицијата неодамна мораше да реагира.

– Никогаш не се скаравме за да се помириме – го шокираше Ралe со својата изјава, а кога го потсетивме на нивните кавги, рече низ смеа:

– И тоа беше одамна. Сега сè е во ред – заклучи тогаш композиторот по низата скандали со пејачката.

фото:printscreen/instgaram/