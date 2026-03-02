Цеца во жестока војна со Снежана Ѓуришиќ, а Дара Бубамара веднаш зазеде страна

Фолк пејачката Цеца Ражнатовиќ жестоко се скара со својата постара колешка Снежана Ѓуришиќ во „Ѕвездe Гранда“.

Двете се судрија околу еден кандидат, а дискусијата брзо ескалираше, па почнаа да викаат еден на друг, а познато е дека Ражнатовиќ често се кара со своите колеги од жирито.

– Демократијата владее овде и секој може да пее што сака! – извика Цеца, која ја тешеше расплаканата натпреварувачка во последната емисија, додека Снежана ѝ одговори:

– Не се расправај со мене, немој додека зборувам!

Сепак, Цеца не сакаше да се откаже, па продолжи да се соочува со Снежана уште порешително.

– Па, сакам да се расправам со тебе, Снежана, ако не мислам исто како тебе – додаде Цеца.

И додека студиото беше на работ „да изгори“ поради нивната караница, малку подоцна следеше сосема поинаква сцена. Дара Бубамара ѝ се приближи на Снежани на сцената, ја бакна во образ и ѝ кажа убави зборови.

– Те сакам што си фер кон мене, те бакнувам – рече Дара, за што Снежана ѝ се заблагодари.

фото:Printscreen/Prva rs

Можеби ќе ви се допадне

Лице в лице

Елена Велевска во „Ништо лично“ раскажа како „и пропадна“ кариерата во Бугарија зашто избрала да остане горда Македонка, наместо да стане „благонадежна Б’лгарка“: „Тие бараа да пеам на бугарски, јас им реков дека може само на македонски“ (ВИДЕО)

19 Мар 2026 • 10:18
