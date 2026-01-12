Теа Таировиќ објави фотографија од медениот месец: Заминаа на егзотична дестинација

Популарната пејачка Теа Таировиќ неодамна замина на меден месец со својот сопруг Иван, а детали од патувањето сподели на социјалните мрежи.

Двојката одлучи да оди на Малдивите, а Теа сподели фотографија од егзотичната дестинација. Таа и нејзиниот сопруг Иван се венчаа минатата година, но поради бројни работни обврски не можеа веднаш да патуваат на меден месец, па сега конечно најдоа време за себе и решија да уживаат во луксуз.

На една од објавите на социјалните мрежи се гледа како уживаат на прекрасна плажа со шампањ.

Да потсетиме дека Теа доживеа професионален успех во 2025 година. Таа издаде два албума – „Аска“ и „Аска 2“, кои ја освоија публиката за кратко време и срушија рекорди во слушаност.

