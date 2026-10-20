Слободните луѓе живеат подолго од венчаните? Еве што вели едно истражување

Истражувањата покажуваат дека стабилните партнерски односи се поврзани со подолг животен век, иако многу зависи од квалитетот на врската, здравјето и социјалната поддршка.

Живеењето сам често се поврзува со поголема слобода, повеќе време за пријателите и помалку секојдневен стрес.

Сепак, тврдењето дека луѓето кои не се во брак живеат подолго од оние што имаат партнер, не е толку едноставно како што може да изгледа на прв поглед.

Во јавноста често се цитираат студии кои ги истакнуваат предностите на живеењето сам – како што се поголемата независност и можноста да се посвети повеќе време на пријателите, работата и личните интереси.

Сепак, тоа не мора да значи дека луѓето кои живеат сами имаат подолг животен век.

Што велат научните истражувања?

Една студија, објавена во 2006 година во списанието Journal of Epidemiology & Community Health, во која беа анализирани податоци за населението во САД, покажа дека лицата кои биле во брак и живееле со својот брачен другар имале пониска стапка на смртност од оние кои не биле во брак.

Сепак, истражувачите нагласија дека, врз основа на таквите податоци, не може со сигурност да се заклучи оти самиот брак е директна причина за подолг живот. Од друга страна, истражувањата исто така укажуваат на тоа дека квалитетот на врската игра важна улога. Стабилната врска полна со поддршка може да биде корисна за здравјето, додека долготрајните конфликти и незадоволството во бракот можат да имаат негативни последици.

Дали е, тогаш, подобро да се биде сам?

Не постои универзален одговор. За некои луѓе, самостојното живеење носи поголемо задоволство, слобода и време за негување на пријателствата.

За други, пак, блискиот партнерски однос обезбедува емоционална сигурност и поддршка, што за нив е од голема вредност. Кога станува збор за здравјето, не е важно само дали некој има брачен партнер, туку каква е природата на односите што ги гради со луѓето околу себе. Пријателствата, блискоста, чувството на припадност и поддршката во тешки моменти можат да бидат значајни фактори за благосостојбата и долговечноста.

извор:попара.мк

фото:Freepik