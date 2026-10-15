Што се случува со организмот кога ќе престанете да јадете шеќер?

Намалувањето на внесот на додаден шеќер може да влијае врз нивото на енергија, желбата за слатки и контролата на шеќерот во крвта.

Некои промени, ако го исфрлите шеќерот, можат да се појават уште во текот на првиот ден, додека за други се потребни неколку недели. Сепак, нутриционистите предупредуваат дека не е неопходно целосно да го исфрлите шеќерот од исхраната за да почувствувате придобивки.

Ако често посегнувате по чоколадо, бисквити, газирани сокови или засладено кафе, намалувањето на внесот на шеќер би можело да биде една од промените што ќе ви помогнат да го подобрите квалитетот на исхраната. Меѓутоа, важно е да знаете дека на организмот не му е потребен посебен „детокс“ од шеќер.

Како што објаснува Тара Колингвуд, регистрирана диететичарка и нутриционистка, за „Eat This“, црниот дроб и бубрезите веќе ја извршуваат работата на отстранување на отпадните материи од организмот. Кога го намалуваме внесот на додаден шеќер, телото едноставно се приспособува на новиот начин на исхрана, а тој процес кај некои луѓе може да биде забележлив.

Што, значи, се случува ако одлучите да го намалите внесот на шеќер и како би можел организмот да реагира во текот на првите часови, денови и недели?

Уште во текот на првиот час: помалку нагли промени на шеќерот во крвта

Кога ќе го намалите внесот на намирници и пијалаци со големо количество додаден шеќер, можете да ги ублажите наглите скокови на нивото на шеќер во крвта што се јавуваат по нивното консумирање.

Ова е особено важно ако сте навикнати да го започнувате денот со слатко печиво, засладено кафе или сок. Намирниците богати со додаден шеќер можат брзо да го подигнат нивото на гликоза во крвта, по што доаѓа до лачење инсулин, хормон што ѝ помага на гликозата да стигне до клетките.

Со намалувањето на таквите извори на шеќер можете да придонесете за порамномерно ниво на енергија во текот на денот. Сепак, не треба да очекувате дека кај сите луѓе промената ќе се забележи уште по еден час. Реакцијата зависи од претходните навики во исхраната, количеството внесен шеќер и составот на оброкот.

По првиот ден: можна е зголемена желба за слатки

Првиот ден без намирниците што сте навикнати секојдневно да ги јадете, можете да забележите дека ви недостигаат чоколадо, колачи или засладени пијалаци. Кај некои луѓе се јавуваат и главоболка, раздразливост или тешкотии со концентрацијата.

Овие тегоби не треба автоматски да се сметаат за класични симптоми на апстиненција. Врз желбата за слатко влијаат навиките, очекувањето на наградата што ја носи омилената храна, но и гладот, стресот и недоволниот внес на енергија.

Ако сте навикнати во одреден дел од денот да јадете нешто слатко, промената на рутината може да биде подеднакво предизвикувачка како и самата промена на исхраната. Затоа е покорисно однапред да осмислите алтернатива отколку да се потпирате исклучиво на силата на волјата.

Овошјето, обичниот јогурт или избалансиран оброк можат да бидат практичен избор кога ќе се појави желба за слатко.

По седум дена: слатките можеби повеќе нема да бидат толку примамливи

По неколку дена намален внес на додаден шеќер, желбата за слатки кај некои луѓе почнува да слабее. Можно е да се промени и начинот на кој го доживуваат вкусот на храната.

На пример, овошјето што претходно ви изгледало само благо слатко може да стане забележително послатко, додека многу засладените пијалаци и десерти можат да ви изгледаат преслатки.

Сепак, ова не е промена што кај сите се случува со иста брзина. Врз вкусот влијаат бројни навики, а намалувањето на внесот на шеќер не гарантира дека за седум дена ќе престанете да копнеете по слатки.

Некои луѓе во овој период забележуваат и помала надуеност или подобрување на варењето. Таквите промени можат да зависат од тоа кои намирници ги исфрлиле и со што ги замениле, а не само од количеството шеќер во исхраната.

По еден месец: можна е подобра контрола на шеќерот во крвта

Ако пред промената на исхраната редовно сте внесувале големи количества додаден шеќер, неговото намалување во текот на неколку недели би можело да донесе позначајни придобивки.

Меѓу можните промени се подобра контрола на нивото на шеќер во крвта и подобрена чувствителност на инсулин, хормонот што го регулира нивото на гликоза. Сепак, степенот на промената зависи од целокупната исхрана, физичката активност, телесната маса и здравствената состојба.

Намалувањето на додадениот шеќер може да придонесе и за регулирање на телесната маса, особено ако претходно голем дел од дневните калории сте внесувале преку слатки и засладени пијалаци. Кога таквите производи ќе ги замените со похранливи намирници, полесно можете да го контролирате вкупниот енергетски внес.

Можно е да забележите и порамномерно ниво на енергија и помали осцилации во расположението во текот на денот. Меѓутоа, не постои гаранција дека сите овие промени ќе се појават по точно еден месец, ниту дека ќе бидат подеднакво изразени кај сите.

Колку време му е потребно на организмот за да се приспособи?

Не постои единствен рок во кој организмот се „ослободува“ од шеќерот, бидејќи тоа не е процес на детоксикација во медицинска смисла.

Според процената на нутриционистката Тара Колингвуд, желбата за слатки кај некои луѓе може да почне да слабее во рок од три до седум дена, додека за позабележителни промени во вкусот и метаболичките показатели често се потребни две до четири недели.

Овие временски рамки не се правило што важи за секого. Ако со години сте навикнати да јадете многу слатки, приспособувањето може да потрае, а повремената желба за омилениот десерт не значи дека не сте успеале да ги промените навиките.

Како да го намалите шеќерот без строги забрани?

Целосното исфрлање на сите намирници што содржат шеќер не е неопходно. Многу е покорисно да се насочите кон додадениот шеќер, кој се наоѓа во слатките, засладените пијалаци, печивата, десертите и бројни индустриски преработени производи.

Нутриционистката советува постепени и одржливи промени наместо нагло исфрлање на сè што е слатко.

Еве неколку едноставни чекори:

• Намалете го внесот на засладени пијалаци. Газираните сокови, енергетските пијалаци и засладените чаеви можат да бидат значаен извор на додаден шеќер.

• Читајте ги декларациите. Шеќер може да има и во производи што не изгледаат како десерт, како одредени сосови, снегулки и готови преливи.

• Не го исфрлајте овошјето. Шеќерите што природно се наоѓаат во целото овошје доаѓаат заедно со влакна и други хранливи материи. Исто така, нема потреба автоматски да ги исфрлате незасладените млечни производи.

• Комбинирајте ги јаглехидратите со протеини и здрави масти. Таквите оброци можат да ви помогнат подолго да останете сити и полесно да го контролирате гладот.

• Јадете редовно и пијте доволно вода. Прескокнувањето оброци може да ги засили гладот и желбата за брза енергија, додека жедта понекогаш погрешно се толкува како потреба за грицки.

• Не стремете се кон совршенство. Повремениот десерт не е причина да се откажете од промените што сте ги вовеле.

Најважно е да не го гледате шеќерот како нешто што мора целосно да го исфрлите од животот. Целта е да го намалите прекумерниот внес на додаден шеќер и да направите простор за поразновидна исхрана. Токму таквиот пристап полесно се одржува на долг рок и може да донесе повеќе придобивки отколку строгите забрани.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik