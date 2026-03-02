Шон Пен го освои својот трет Оскар синоќа, но не се појави на церемонијата на доделување награди

Актерот Шон Пен синоќа беше награден со Оскар за најдобра споредна машка улога во филмот „Една битка по друга“, но актерот не се појави на церемонијата, па Киран Калкин ја презеде улогата на негово место.

Според странските медиуми, Шон Пен наводно не се појавил синоќа бидејќи престојува во Украина, кој жестоко ја брани со години поради конфликтот со Русија.

Во филмот на Пол Томас Андерсон, кој ја освои и главната награда, Пен игра воен стратег, а интересно е што актерот претходно изјави дека не сака да ја прифати оваа улога.

„Една вечер доцна излегов од тушот и го видов сценариото на масата. Помислив: „Добро, ќе ја прочитам само првата страница“. Но, по половина страница сфатив дека седам гол на подот, сè уште мокар, и продолжував да читам додека не се исушив и не стигнав до крајот“, рече актерот.

Патем, актерот претходно не се појави ниту на доделувањето на наградите БАФТА ниту на САГ, па затоа не е изненадувачки што не дојде да го подигне својот Оскар.

„Шон Пен не можеше да биде тука вечерва или едноставно не сакаше, па ќе ја прифатам наградата во негово име“, рече Калкин.

Да потсетиме дека ова е трет Оскар на Пен, откако освои во 2003 и 2008 година за најдобар актер во главна улога.

Foto: print screen/Instagram/Тiktok