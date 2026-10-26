Сања Савеска има необично хоби и пракса за антистрес терапија – го правите ли Вие ова?!

Познатата и секогаш насмеана ТВ водителка од кулинарското шоу „Брза кујна“, Сања Савеска, секогаш зрачи со позитивна енергија и изразен професионализам.

Но, динамичната работа во медиумите и постојаниот притисок со времето, неминовно носат секојдневен стрес кој бара ефективни начини за релаксација. Дека секој од нас има свој таен рецепт за „полнење на батериите“, шармантната водителка покажа преку своите последни објави на социјалните мрежи, каде што откри дел од својата интима и начините на кои успева да го менаџира стресот по напорната работна недела.

На своите Инстаграм приказни, Сања сподели фотографија од нејзината омилена неделна активност која е наменета токму за опуштање и ментален детокс.

Станува збор за боење на сложени и прекрасни илустрации со пеперутки и цвеќиња, активност која во светот одамна е препознаена како одлична арт-терапија за возрасни. Водителката отворено ја сподели оваа своја навика со следбениците, дефинирајќи ја како нејзина редовна неделна антистрес активност, во која со помош на дрвени боички и прецизно боење по броеви успева целосно да ги смири мислите.

Зад оваа смирувачка рутина се крие и одлична музичка позадина, па така Сања за оваа прилика ја избра безвременската песна „Узми боје“ од „Неверне бебе“, што дополнително ја отсликува нејзината желба да внесе колорит во сивото секојдневие.

Дека хуморот и креативноста се нејзини верни сопатници, Сања докажа и со друга интересна објава снимена директно во нејзиниот автомобил. Стилизирана во елегантно есенско палто со беспрекорна фризура и шминка, таа низ смеа се пошегува на своја сметка во врска со тоа што навистина претставува нејзиното секојдневно „хоби“. Со доза на самоиронија, водителката низ шега изјави дека нејзиното вистинско и необично хоби е всушност правењето брзи селфи фотографии додека чека да се запали зеленото светло на семафорите во градскиот метеж.

Комбинацијата од креативното боење во домот и способноста да се насмее на сопствен сметка во секојдневните ситуации ја прави Сања една од најомилените јавни личности кај нас. Таа испраќа одлична порака дека во брзиот начин на живот, секој мора да најде барем малку време за себе, без разлика дали тоа е преку уметност, тишина или едноставна насмевка во автомобилот.

Нам навистина ни се допаѓа нејзиниот избор за неделна релаксација и креативен мир. Каков е Вашиот начин за справување со напорното секојдневие и дали можеби и Вие го практикувате ова интересно хоби за боење на боанки за возрасни како антистрес терапија во слободното време или пак нешто сосема друго?!

фото:Instagram printscreen/sanja_saveska