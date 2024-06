Принцот Луис привлече големо внимание: Неговите лудории и гримаси никого не оставија рамнодушен (видео)

Синот на Кејт Мидлтон и прицот Вилијам, Луис присуствуваше на парадата на „Trooping the Color“ заедно со другите членови на кралското семејство и уште еднаш го украде шоуто со своите лудории и гримаси.

Принцот Луис, помладиот син на Кејт и Вилијам, е во центарот на вниманието секогаш кога ќе се појави во јавноста, а тоа беше случај и на парадата „Trooping the Color“.

Претходните години, неговите појавувања на церемонии и важни настани на кралското семејство беа обележани со лудории што му донесоа симпатии низ целиот свет.

Така, за време на церемонијата во чест на роденденот на кралот тој во неколку наврати беше фатен како му е досадно, како се проѕева, а и како го влече јажето за ролетните додека стои на балконот на Бакингемската палата.

Sometimes you just have to dance

Prince Louis stole the show for a moment when he was caught dancing on the Palace balcony pic.twitter.com/BJH3TDIDkJ

— The Standard (@EveningStandard) June 15, 2024