Побегна од зимата: Софија Шашиќ се капе во луксузен базен

Ќерката на пејачот Жељко Шашиќ и Соња Вуксановиќ, Софија Шашиќ, објави серија фотографии од луксузен одмор во Дубаи.

Софија Шашиќ, која неодамна организираше свечена роденденска забава, отпатува во Дубаи, каде што, како и многу познати личности, ужива во сонцето, топлото време и луксузот.

Иако во Белград моментално е под нулата и врне снег, Софија одлучи да ја замени зимата со летна атмосфера и мини одмор на популарна дестинација.

Таа сподели фотографии од луксузниот комплекс на социјалните мрежи, каде што покажа како го поминува времето на плажа, впивајќи ги сончевите зраци и релаксирајќи се од студот.

На една од снимките, таа може да се види како безгрижно ужива во морето, опкружена со палми и прекрасна околина. Во друга објава, таа покажа како ужива во базенот на врвот на зграда со прекрасен поглед на градот.

Потоа Софија објави фотографија од самиот комплекс, велејќи дека ја користи можноста да се одмори и „да ги наполни батериите“. Позираше во лесна, летна облека, јасно ставајќи до знаење дека целосно заборавила на зимата.

фото: Printscreen/Instagram/sophiasasic