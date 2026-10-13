Пејачката во шестата деценија во тесна латекс-комбинација, сè ѝ се оцрта

Пејачката Гоца Тржан на својот профил на Инстаграм сподели неколку фотографии од фотосесија, а со својот стајлинг привлече големо внимание.

Имено, Гоца на социјалните мрежи објави неколку фотографии на кои се гледа како професионален фотограф ја фотографира.

Таа позираше во црна латекс-блуза и панталони од истиот материјал и во иста боја. Околу половината носеше сивкаст фустан со странични шлицови. Целиот стајлинг го надополни со високи потпетици кои совршено се вклопуваа со нејзината модна комбинација.

Нејзиното латекс-издание привлече внимание не само поради впечатливиот изглед, туку и поради тесната облека која ги истакнуваше нејзините облини.

View this post on Instagram A post shared by Goca Tržan (@gocatrzan)

Да потсетиме, ќерката на Гоца Тржан и Иван Маринковиќ, Лена, откри како самостојно донела одлука да го смени презимето, како и дека пејачката не знаела ништо за тоа.

Foto: printscreen/ instagram/gocatrzan