Пејачката ги разоткри колегите: „Корсистеа наркотици пред мене“

Драгица Златиќ стана позната со учеството на музичкиот натпревар „Ѕвезде Гранда“.

Во еден период, таа во една емисија раскажа дека многу нејзини колеги наводно консумираат алкохол и наркотици за да можат да издржат настапи што можат да траат и до 15 часа.

– Имав неколку ситуации каде што работев петнаесет часа и тоа ми беше најтешко. За жал, имаше сè во однос на тоа како успеваа да бидат будни и расположени петнаесет часа. Отворено користеа наркотици пред мене – рече Драгица и додаде:

– Тешко ми беше да го гледам тоа, но и да ги трпам такви какви што се. Ужасно е за секој нормален човек, јас дури и не пијам алкохол, едноставно не ми се допаѓа. После тоа, ќе биде како да ќе умрам, ако можев полесно да го поднесам, мислам дека ќе се самоубијам – изјави таа.

Пејачката откри дека не се чувствувала удобно по тој настап.

– Пеев без престан петнаесет часа, немав ниту една пауза. Кога конечно заврши, околу осум или девет часот наутро, никој од нас дури и не знаеше каде е. Седнавме и бевме толку исцрпени и се чувствувавме мизерно, и не можевме да престанеме затоа што станува збор за конкретни луѓе – рече таа, а потоа додаде:

– Фала му на Бога што не сум имала многу такви ситуации, ретко ми се случува. Морам да признаам дека ми е сè потешко како што стареам – му рекла на Гранд.

