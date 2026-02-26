Објавен делот од исповедта на Цеца во филмот за Саша Поповиќ (видео)

Документарен филм за Саша Поповиќ, кој беше снимен неодамна, ќе биде емитуван на годишнината од неговата смрт, а една од многуте што зборуваа за магот е неговата пријателка Цеца Ражнатовиќ.

Мал извадок од она што Цеца го кажа за Поповиќ сега е објавен на мрежите.

– Саша Поповиќ беше лојален пријател, пред сè лојален пријател. Како личност, Саша Поповиќ воопшто не беше глумец – истакна Цеца во документарецот.

Филмот „Продажба“ носи интимна и досега нераскажана приказна за медиумскиот маг преку сведоштва на дури 58 испитаници, негови најблиски пријатели, долгогодишни соработници и колеги.

За прв пат, неговите најблиски членови на семејството зборуваат за него пред камерите. Покрај неговата сопруга Сузана, своите спомени и емоции ги споделија и неговата ќерка Александра, синот Даниел и снаата Тијана, откривајќи ѝ на јавноста една поинаква, приватна страна на човекот кого публиката го познава со децении како лидер и визионер.

Документарецот ќе биде објавен во два дела. Првиот дел ќе биде достапен за јавноста во сабота, 28 февруари, со почеток во 20 часот, додека вториот дел е закажан за недела, 1 март, исто така во 20 часот.

foto: print screen/Instagram